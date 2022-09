Libero l'uomo che sparò a Ronald Reagan

Contenuto esterno

John Hinckley nel 1981 sparò a Ronald Reagan e passò alla storia come colui che cercò di ammazzare il presidente americano. A giugno è tornato a piede libero, dopo cinque anni di libertà condizionale e oltre tre decenni passati in un istituto psichiatrico. Oggi John Hinckley è tornato a parlare e - come vedremo - anche a suonare. L’ha incontrato in Virginia il corrispondente RSI.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 settembre 2022 - 23:00

