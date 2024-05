La Russia annuncia esercitazioni nucleari

Questo contenuto è stato pubblicato al Il presidente cinese è stato ricevuto lunedì a Parigi dal suo omologo francese. Al centro dei colloqui le relazioni tra i due Paesi e più in generale le gravi crisi internazionali e il ruolo che Pechino può assumere per la soluzione del conflitto russo-ucraino.

