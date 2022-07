L'Iran viene in aiuto della Russia

Contenuto esterno

Si rafforzano i legami fra Russia e Iran. Il governo iraniano si starebbe preparando a fornire alle forze di Mosca dei droni, delle armi decisive per il conflitto in Ucraina. Così il presidente russo Vladimir Putin si recherà la prossima settimana in visita ufficiale proprio in Iran.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2022 - 14:30

tvsvizzera.it/fra

Si tratta della prima visita ufficiale di Putin in Iran da quando, lo scorso anno, è stato eletto il presidente Ebrahim Raisi. Il presidente russo sarà nel Paese per discutere di come rafforzare le relazioni economiche tra Mosca e Teheran.