Nel campo di Moria, sull'isola di Lesbo, Medici senza frontiere ha confermato sabato la morte per disidratazione di un bebè di nove mesi. Ed è proprio in questo campo che la Radiotelevisione svizzera si è recata in reportage:

L'afflusso di migranti in direzione della Grecia non accenna a diminuire e i cosiddetti 'hot spot' – i centri di registrazione e accoglienza – sono ormai da tempo strapieni. Oltre 32'000 uomini, donne e bambini vivono in cinque campi, che hanno una capacità teorica di sole 6'200 persone.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Quando il periplo si ferma a Lesbo 19 novembre 2019 - 21:10 Solo nell'ultimo fine settimana, oltre 1'300 persone sono arrivate sulle isole greche dell'Egeo. Nei centri di registrazione e accoglienza la gente è allo stremo. Il reportage da Lesbo della Radiotelevisione Svizzera. L'afflusso di migranti in direzione della Grecia non accenna a diminuire e i cosiddetti 'hot spot' – i centri di registrazione e accoglienza – sono ormai da tempo strapieni. Oltre 32'000 uomini, donne e bambini vivono in cinque campi, che hanno una capacità teorica di sole 6'200 persone. Con l'arrivo dell'inverno la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Il Governo greco aveva annunciato a inizio ottobre il trasferimento progressivo di 20'000 persone dalle isole al continente entro fine dicembre. Tuttavia, l'accoglienza sul continente si è finora urtata a reazioni ostili, con manifestazioni contro i migranti organizzate in diverse città e villaggi. Nel campo di Moria, sull'isola di Lesbo, Medici senza frontiere ha confermato sabato la morte per disidratazione di un bebè di nove mesi. Ed è proprio in questo campo che la Radiotelevisione svizzera si è recata in reportage: