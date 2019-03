Le nuove norme Ue sul copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web. Nella risoluzione si afferma che la Commissione può presentare una proposta legislativa per rinviare la data di applicazione della direttiva fino al un massimo di 12 mesi se ritiene che le disposizioni previste possano pregiudicare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno.

La riforma, che va a sostituire una norma del 2001 (in era pre YouTube), permetterà a editori, media e artisti di ottenere una remunerazione dalle piattaforme in rete per la messa online delle loro produzioni. Per pubblicare su internet un contenuto protetto da copryright occorrerà un'autorizzazione del detentore.

Nelle ultime ore prima del voto, Wikipedia aveva per esempio oscurato le sue pagine, proponendo invece agli utenti di inviare un ultimo appello ai deputati di Strasburgo. Per gli oppositori, i filtri automatici non sono del tutto efficaci e soprattutto spianano la strada alla censura.

I giganti del web come Facebook e Google, accusati di incamerare l'essenziale dei profitti grazie alla monetizzazione dei dati personali degli utenti e alla pubblicità, così come i partigiani di un internet interamente libero e gratuito, si opponevano con forza al testo e avevano praticato un intenso lavoro di lobbying da quando era stato presentato nel 2016.

Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d'autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Nuove norme sul rispetto dei diritti d'autore in internet 26 marzo 2019 - 21:52 I giganti del web hanno perso. Nonostante un intenso lavoro di lobbying (Wikipedia aveva oscurato le sue pagine, proponendo invece agli utenti di inviare un ultimo appello ai deputati di Strasburgo), il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto d'autore in rete. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d'autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Giganti del web contro I giganti del web come Facebook e Google, accusati di incamerare l'essenziale dei profitti grazie alla monetizzazione dei dati personali degli utenti e alla pubblicità, così come i partigiani di un internet interamente libero e gratuito, si opponevano con forza al testo e avevano praticato un intenso lavoro di lobbying da quando era stato presentato nel 2016. Nelle ultime ore prima del voto, Wikipedia aveva per esempio oscurato le sue pagine, proponendo invece agli utenti di inviare un ultimo appello ai deputati di Strasburgo. Per gli oppositori, i filtri automatici non sono del tutto efficaci e soprattutto spianano la strada alla censura. Nuovo norme La riforma, che va a sostituire una norma del 2001 (in era pre YouTube), permetterà a editori, media e artisti di ottenere una remunerazione dalle piattaforme in rete per la messa online delle loro produzioni. Per pubblicare su internet un contenuto protetto da copryright occorrerà un'autorizzazione del detentore. Le nuove norme Ue sul copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web. Nella risoluzione si afferma che la Commissione può presentare una proposta legislativa per rinviare la data di applicazione della direttiva fino al un massimo di 12 mesi se ritiene che le disposizioni previste possano pregiudicare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno. Il testo approvato rappresenta la posizione del Parlamento nei futuri negoziati con i ministri Ue per la formulazione definitiva della normativa.