Nell'appello, la comunità italiana dell'enciclopedia chiede agli eurodeputati di respingere il testo e di riaprire le discussioni, in particolare per quanto concerne i contestati articoli 11 e 13. Il primo stabilisce che gli editori possano esigere un pagamento da chi condivide una notizia. Il secondo, invece, rende le piattaforme online responsabili di eventuali violazioni del diritto d’autore.

Le pagine di Wikipedia in italiano sono inaccessibili martedì in segno di protesta contro la direttiva sul diritto d'autore che sarà votata il prossimo 5 luglio dal Parlamento europeo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Wikipedia Italia si blocca contro direttiva UE 03 luglio 2018 - 13:53 Le pagine di Wikipedia in italiano sono inaccessibili martedì in segno di protesta contro la direttiva sul diritto d'autore che sarà votata il prossimo 5 luglio dal Parlamento europeo. "Tale direttiva, se promulgata, limiterà significativamente la libertà di Internet […] e creerà ostacoli all'accesso alla rete imponendo nuove barriere, filtri e restrizioni". È il messaggio che appare martedì sul portale in italiano della popolare enciclopedia online. Bloccando per un giorno l'accesso, la comunità italiana di Wikipedia ha voluto così mostrare cosa potrebbe succedere se il prossimo 5 luglio gli europarlamentari dovessero approvare la proposta di direttiva sul diritto d'autore. Se la direttiva fosse accettata, "potrebbe essere impossibile condividere un articolo di giornale sui social network o trovarlo su un motore di ricerca. Wikipedia stessa rischierebbe di chiudere", si legge sul sito. Nell'appello, la comunità italiana dell'enciclopedia chiede agli eurodeputati di respingere il testo e di riaprire le discussioni, in particolare per quanto concerne i contestati articoli 11 e 13. Il primo stabilisce che gli editori possano esigere un pagamento da chi condivide una notizia. Il secondo, invece, rende le piattaforme online responsabili di eventuali violazioni del diritto d’autore. La direttiva Ue - spiega ancora Wikipedia - ha già incontrato la ferma disapprovazione di oltre 70 studiosi informatici, tra i quali il creatore del web Tim Berners-Lee, 169 accademici, 145 organizzazioni operanti nei campi dei diritti umani, libertà di stampa, ricerca scientifica e industria informatica e di Wikimedia Foundation.