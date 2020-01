Intanto il ministro della sanità cinese Ma Xiaowei ha osservato che il periodo di incubazione dell'infezione è di 14 giorni mentre per l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) - che in pochi giorni ha cambiato da moderata a elevata la valutazione del rischio globale derivante dal coronavirus – ritiene che questo lasso di tempo vari da 2 a 10 giorni.

Diversi paesi, tra cui Francia, Australia, Italia e Stati Uniti, hanno fatto sapere che si apprestano a far rimpatriare con voli speciali i loro connazionali da Wuhan. In Francia sono già rientrati tre pazienti contagiati, le cui condizioni non destano però preoccupazioni mentre si allunga la lista dei paesi in cui vengono diagnosticati casi di coronavirus. In Svizzera sono sempre sotto osservazione le due persone che potrebbero essere state infettate.

I cittadini di Wuhan, già costretti a una situazione di quasi quarantena e privati dei trasporti pubblici, si sono infatti visti chiudere gli uffici che rilasciano passaporti e documenti di viaggio. E le persone che hanno soggiornato nella provincia in questione nelle ultime due settimane non possono entrare nel territorio di Hong Kong e Macao.

Intanto le misure per contrastare la diffusione del virus sono sempre più severe e gli abitanti della città cinese divenuta nota nel mondo nell'ultimo mese iniziano a lamentarsi anche sui social per le presunte discriminazioni che devono subire.

Mentre Pechino cerca di giocare la carta della trasparenza - per evitare il ripetersi delle critiche che erano piovute in occasione dell'epidemia della Sars nel 2002 e 2003 - il sindaco di Wuhan Zhou Xianwang ha dichiarato alla televisione di Stato Cctv che la gestione della crisi non è stata ottimale e di essere pronto per questa ragione a dimettersi. Mentre il primo ministro Li Keqiang si è recato per la prima volta nell'epicentro dell'epidemia.

Si aggrava di giorno in giorno il bilancio dei decessi da coronavirus che in Cina, dove il governo ha deciso di prolungare fino al 2 febbraio le vacanze del capodanno lunare, ha già mietuto 81 vittime accertate.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sono oltre 80 le vittime del coronavirus in Cina 27 gennaio 2020 - 20:20 Si aggrava di giorno in giorno il bilancio dei decessi da coronavirus che in Cina, dove il governo ha deciso di prolungare fino al 2 febbraio le vacanze del capodanno lunare, ha già mietuto 81 vittime accertate. Le autorità sanitarie locali hanno confermato lunedì 2'835 casi di contagio, vale a dire il 30% in più rispetto al giorno precedente, di cui oltre la metà nella sola provincia centrale di Hubei (44'000 a Wuhan) da dove si è propagata l'epidemia. Mentre Pechino cerca di giocare la carta della trasparenza - per evitare il ripetersi delle critiche che erano piovute in occasione dell'epidemia della Sars nel 2002 e 2003 - il sindaco di Wuhan Zhou Xianwang ha dichiarato alla televisione di Stato Cctv che la gestione della crisi non è stata ottimale e di essere pronto per questa ragione a dimettersi. Mentre il primo ministro Li Keqiang si è recato per la prima volta nell'epicentro dell'epidemia. Intanto le misure per contrastare la diffusione del virus sono sempre più severe e gli abitanti della città cinese divenuta nota nel mondo nell'ultimo mese iniziano a lamentarsi anche sui social per le presunte discriminazioni che devono subire. I cittadini di Wuhan, già costretti a una situazione di quasi quarantena e privati dei trasporti pubblici, si sono infatti visti chiudere gli uffici che rilasciano passaporti e documenti di viaggio. E le persone che hanno soggiornato nella provincia in questione nelle ultime due settimane non possono entrare nel territorio di Hong Kong e Macao. Diversi paesi, tra cui Francia, Australia, Italia e Stati Uniti, hanno fatto sapere che si apprestano a far rimpatriare con voli speciali i loro connazionali da Wuhan. In Francia sono già rientrati tre pazienti contagiati, le cui condizioni non destano però preoccupazioni mentre si allunga la lista dei paesi in cui vengono diagnosticati casi di coronavirus. In Svizzera sono sempre sotto osservazione le due persone che potrebbero essere state infettate. Intanto il ministro della sanità cinese Ma Xiaowei ha osservato che il periodo di incubazione dell'infezione è di 14 giorni mentre per l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) - che in pochi giorni ha cambiato da moderata a elevata la valutazione del rischio globale derivante dal coronavirus – ritiene che questo lasso di tempo vari da 2 a 10 giorni. La strategia adottata in Canton Ticino