Intanto, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha convocato il Comitato di emergenza. Il pensiero corre inevitabilmente all'epidemia di SARS che, secondo l'OMS, tra il 2002 e il 2003 fece registrare 813 decessi e 8'437 contagi in una trentina di Paesi: anche in quel caso alla base dell'infezione respiratoria c'era un coronavirus comparso in Cina.

Per i controlli sui sintomi di febbre dei passeggeri sono stati impiegati 35 termometri fissi a infrarossi e oltre 300 portatili in vari terminali di trasporto della città, tra cui l'aeroporto, le stazioni ferroviarie, le stazioni degli autobus e le banchine.

La città di Wuhan ha adottato una serie di misure per rafforzare il controllo e il monitoraggio dei viaggiatori in partenza, nel tentativo di frenare la diffusione della nuova polmonite da coronavirus, vietando le partenze di gruppi turistici e compiendo controlli a campione sui veicoli a passeggeri privati in entrata e in uscita alla ricerca di pollame vivo o animali selvatici.

I casi accertati dall'Ecdc fuori da Wuhan sono sette: a Pechino e Guandong, in Thailandia, Giappone e Corea del Sud. Nel Paese del Sol Levante, dove un 30enne, da poco rientrato da Wuhan, è stato trovato malato, il governo adotterà nuove misure, come la quarantena per il controllo dei passeggeri provenienti da aree a rischio.

Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) il pericolo che il virus arrivi in Europa è basso. Le probabilità potrebbero però aumentare con le imminenti celebrazioni del Capodanno cinese, che implicano più viaggi del solito.

Intanto, un primo caso sospetto è stato osservato anche in Australia. Stando a quanto riporta la Abc, una persona di ritorno dalla Cina - e più precisamente proprio da Wuhan - presentava sintomi riconducibili al virus, ma mancano conferme ufficiali. L'uomo è stato messo in isolamento nella sua abitazione.

