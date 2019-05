Tutti gli analisti politici sono d'accordo nell'affermare che il responso delle urne è una "punizione" per i due grandi partiti che non riescono a uscire dall'impasse del divorzio europeo.

Generalmente questo scrutinio (che non comprende la Scozia e il Galles) è un appuntamento elettorale caratterizzato da temi particolarmente locali e circoscritti. Si tratta tuttavia delle prime elezioni dopo il 29 marzo, data in cui il paese sarebbe dovuto uscire dall'UE, limite ora posticipato al 31 ottobre.

Si è votato per 248 consigli comunali e circoscrizionali dell'Inghilterra e per 11 dell'Irlanda del Nord, nonché per i sindaci di 6 fra località e comprensori inglesi (le città di Bedford, Copeland, Leicester, Mansfield e Middlesbroug e l'area di North of Tyne).

Le elezioni locali che si sono tenute giovedì in Inghilterra e Irlanda del nord si sono trasformate in un voto di protesta per lo stallo della brexit di cui sono ritenuti responsabili i conservatori della premier Theresa May, e l'opposizione laburista.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Inghilterra e Irlanda del Nord, batosta alle urne per tory e labour 03 maggio 2019 - 13:15 Le elezioni locali che si sono tenute giovedì in Inghilterra e Irlanda del nord si sono trasformate in un voto di protesta per lo stallo della brexit di cui sono ritenuti responsabili i conservatori della premier Theresa May, e l'opposizione laburista. Si è votato per 248 consigli comunali e circoscrizionali dell'Inghilterra e per 11 dell'Irlanda del Nord, nonché per i sindaci di 6 fra località e comprensori inglesi (le città di Bedford, Copeland, Leicester, Mansfield e Middlesbroug e l'area di North of Tyne). Generalmente questo scrutinio (che non comprende la Scozia e il Galles) è un appuntamento elettorale caratterizzato da temi particolarmente locali e circoscritti. Si tratta tuttavia delle prime elezioni dopo il 29 marzo, data in cui il paese sarebbe dovuto uscire dall'UE, limite ora posticipato al 31 ottobre. Tutti gli analisti politici sono d'accordo nell'affermare che il responso delle urne è una "punizione" per i due grandi partiti che non riescono a uscire dall'impasse del divorzio europeo. Secondo gli ultimi conteggi disponibili nel tardo pomeriggio di venerdì (circa due terzi dei voti scrutinati) in Inghilterra i conservatori hanno perso 847 seggi rispetto alle ultime elezioni nel 2015. Il Labour ne ha persi 90. I Liberali democratici, che si oppongono all'uscita del Regno Unito dall'unione europea e chiedono un secondo referendum, hanno invece guadagnato 495 seggi e gli ecologisti, anche loro a favore di una seconda consultazione sulla Brexit, 124. I candidati indipendenti sono avanzati di 401 seggi. Ukip (il cui slogan era: "Make Brexit Real", vota Ukip il 2 maggio), è in calo di 83 seggi. Cambiare rotta "Se il partito conservatore non correggerà il suo comportamento, è finito", ha commentato il parlamentare tory Bernard Jenkin, uno dei più strenui sostenitori dell'uscita del Regno Unito dall'UE. Bisogna dare alla gente "una vera e propria Brexit", ha aggiunto. John McDonnel, del labour, ha scritto su twitter che gli elettori hanno lanciato un messaggio chiaro: "Trovate una soluzione per la Brexit". "Messaggio ricevuto", ha scritto.