Non a caso, tra i donatori sopracitati c'è anche la Disney, che per la ricostruzione della casa di Quasimodo ha donato 5 milioni di dollari e ha promesso un remake del suo lungometraggio del 1996.

Molte critiche sono arrivate da parte di responsabili politici e sindacali, così come dai "gilets jaunes". Il succo della critica può essere riassunto nella dichiarazione di Philippe Martinez segretario generale della confederazione sindacale francese CGT: "Che si smetta di dirci che non ci sono i soldi per risolvere l'emergenza sociale".

I fondi per rimettere a nuovo il monumento di sicuro non mancano. La "supercolletta" per Notre-Dame ha superato mercoledì il miliardo di euro e i soldi continuano ad arrivare dai più svariati donatori.

La Francia ha lanciato un concorso internazionale per architetti per la ricostruzione della guglia di Notre-Dame distrutta dalle fiamme. Lo ha annunciato il premier Edouard Philippe. "L'obiettivo è ridare alla cattedrale una nuova guglia adatta alle tecniche e alle sfide della nostra era", ha aggiunto, presentando un progetto di legge che prevede anche una sottoscrizione nazionale.

Le campane delle cattedrali di Francia sono risuonate mercoledì alle 18:50, l'ora in cui ha preso fuoco lunedì la loro "sorella", Notre-Dame. Le promesse di doni per la ricostruzione hanno superato il miliardo di euro e questo non ha mancato di creare polemiche.

