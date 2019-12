Dopo qualche momento di tensione con un membro dello staff della fiera - riferiscono i media internazionali - la banana è stata rimpiazzata. L'opera, infatti, è stata pensata come rinnovabile e sostituibile. "Il suo valore risiede nell'idea", ha spiegato Lucien Terras, direttore di una delle gallerie, al Miami Herald. E dunque Datuna non verrà denunciato.

Divorata la banana di Cattalan da 120'000 dollari 09 dicembre 2019 - 08:12 Pochi minuti per divorare una banana vera da 120'000 dollari dell'artista italiano Maurizio Cattalan. È successo alla fiera d'arte contemporanea Art Basel di Miami. L'opera "Comedian" di Maurizio Cattelan, una banana (vera) attaccato al muro con lo scotch e già venduta per 120mila dollari, è stata staccata da un altro artista, David Datuna, che l'ha sbucciata e mangiata sotto l'occhio di smartphone e telecamere, sottolineando che il suo gesto era una performance, intitolata "Hungry Artist", ovvero artista affamato. "Amo Cattelan e adoro letteralmente questa installazione. È deliziosa", ha spiegato Datuna in video postato su Instagram. Dopo qualche momento di tensione con un membro dello staff della fiera - riferiscono i media internazionali - la banana è stata rimpiazzata. L'opera, infatti, è stata pensata come rinnovabile e sostituibile. "Il suo valore risiede nell'idea", ha spiegato Lucien Terras, direttore di una delle gallerie, al Miami Herald. E dunque Datuna non verrà denunciato. Ecco le immagini dell'insolito spuntino da 120'000 dollari: