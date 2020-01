Le scatole nere dell'aereo ucraino non saranno consegnate alla Boeing, ha detto il capo dell'aviazione civile iraniana Ali Abedzadeh all'agenzia iraniana Mehr, senza tuttavia specificare in quale Paese saranno inviate per essere analizzate.

Precipitato a Teheran un 737 della Ukraine 08 gennaio 2020 - 14:45 Un Boeing 737 della Ukraine International Airlines è precipitato mercoledì mattina pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran, con 176 persone a bordo, di cui 9 membri dell'equipaggio. La causa dell'incidente, precisa un funzionario del Ministero delle infrastrutture iraniano, è un incendio a un motore. Non ci sono superstiti. Tra le persone imbarcate, riporta un tweet del ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko, si contano 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afghani, 3 tedeschi e 3 britannici. Due persone che avevano acquistato il biglietto non sono partite, secondo le autorità ucraine citate dalla BBC. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha cancellato una visita ufficiale in Oman, ha confermato su Facebook che non ci sono superstiti e ha invitato ad "astenersi dal fare congetture e avanzare teorie non corroborate" sullo schianto. Zelensky ha pure annunciato che aerei speciali sono pronti per volare a Teheran e raccogliere le spoglie delle persone che hanno perso la vita nel disastro. Intanto, la Ukraine Airlines ha sospeso a tempo indeterminato i suoi voli per la capitale iraniana e riferito che sta facendo il possibile per scoprire le cause del guasto all'origine dell'incidente. Il velivolo "è scomparso dai radar pochi minuti dopo la partenza dall'aeroporto internazionale di Teheran", spiega la UIA citata dall'agenzia Tass. Il volo è stato effettuato su un aeromobile "fabbricato nel 2016, ricevuto dalla compagnia aerea direttamente dalla fabbrica", si apprende. "L'ultima manutenzione programmata è stata effettuata il 6 gennaio 2020". Le scatole nere dell'aereo ucraino non saranno consegnate alla Boeing, ha detto il capo dell'aviazione civile iraniana Ali Abedzadeh all'agenzia iraniana Mehr, senza tuttavia specificare in quale Paese saranno inviate per essere analizzate.