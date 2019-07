Nella documentazione presentata alla Corte Suprema, i legali della Camera avevano osservato come in base alla Costituzione "un immenso muro lungo il confine semplicemente non può essere costruito senza fondi approvati dal Congresso a tale scopo".

Un annuncio immediatamente seguito da azioni legali, anche da parte della Camera. Tentativo, quest'ultimo, fallito. "Il Congresso ha diverse armi politiche per far fronte alle percepite minacce alla sua sfera di potere", aveva scritto il giudice Trevor McFadden. I tribunali, ha evidenziato, possono risolvere le dispute fra il potere esecutivo e quello legislativo solo come ultima risorsa.

Servizio del TG sul via libera della corte suprema USA all'utilizzo di fondi del Pentagono per la costruzione del muro al confin

Non si è fatta attendere la reazione di un soddisfatto Trump: "Wow! Una grande vittoria sul muro e per la sicurezza sul confine", ha twittatoLink esterno pochi minuti dopo la decisione alla quale, di nove giudici, si erano opposti i quattro liberal.

Secondo la Corte Suprema, invece, il governo ha mostrato "sufficienti" prove sul fatto che non ci sono le basi per bloccare il trasferimento fondi.

I saggi hanno ribaltato la decisione della Corte federale d'Appello per il Nono CircuitoLink esterno , che aveva ritenuto violazione della legge l'appropriazione di fondi dal Dipartimento della Difesa per la costruzione del muro, appoggiando la tesi dell'organizzazione ambientalista Sierra Club e una coalizione di comunità che vivono al confine.

Negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha dato venerdì al presidente Donald Trump il via libera ad accedere ai fondi del Pentagono per costruire il muro al confine con il Messico. Potrà impiegare una somma di circa 2,5 miliardi di dollari, per una recinzione di 160,9 chilometri, mentre la battaglia aperta in vari tribunali americani continua.

Dalla Corte suprema Stati Uniti, via libera ai fondi per il muro

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Stati Uniti, via libera ai fondi per il muro 27 luglio 2019 - 17:05 Negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha dato venerdì al presidente Donald Trump il via libera ad accedere ai fondi del Pentagono per costruire il muro al confine con il Messico. Potrà impiegare una somma di circa 2,5 miliardi di dollari, per una recinzione di 160,9 chilometri, mentre la battaglia aperta in vari tribunali americani continua. I saggi hanno ribaltato la decisione della Corte federale d'Appello per il Nono Circuito, che aveva ritenuto violazione della legge l'appropriazione di fondi dal Dipartimento della Difesa per la costruzione del muro, appoggiando la tesi dell'organizzazione ambientalista Sierra Club e una coalizione di comunità che vivono al confine. Secondo la Corte Suprema, invece, il governo ha mostrato "sufficienti" prove sul fatto che non ci sono le basi per bloccare il trasferimento fondi. Non si è fatta attendere la reazione di un soddisfatto Trump: "Wow! Una grande vittoria sul muro e per la sicurezza sul confine", ha twittato pochi minuti dopo la decisione alla quale, di nove giudici, si erano opposti i quattro liberal. Il presidente aveva dichiarato lo scorso febbraio l'emergenza nazionale al confine con il Messico, dopo due mesi di battaglia al Congresso sul budget (o per meglio dire sull'inclusione nello stesso del finanziamento del muro). Una battaglia sfociata nello 'shutdown' più lungo della storia statunitense. Con l'emergenza, Trump aveva rivendicato di poter impiegare fondi di altre agenzie governative per costruire la barriera. Un annuncio immediatamente seguito da azioni legali, anche da parte della Camera. Tentativo, quest'ultimo, fallito. "Il Congresso ha diverse armi politiche per far fronte alle percepite minacce alla sua sfera di potere", aveva scritto il giudice Trevor McFadden. I tribunali, ha evidenziato, possono risolvere le dispute fra il potere esecutivo e quello legislativo solo come ultima risorsa. Nella documentazione presentata alla Corte Suprema, i legali della Camera avevano osservato come in base alla Costituzione "un immenso muro lungo il confine semplicemente non può essere costruito senza fondi approvati dal Congresso a tale scopo".