"Se il Messico ha bisogno o domanda aiuto per sbarazzarsi di questi mostri gli Stati Uniti sono pronti a compiere il lavoro con rapidità e efficacia", ha twittato da far suo il presidente americano Donald Trump. Con 25'890 omicidi dall'inizio dell'anno il Messico si avvia a stabilire un nuovo triste record quest'anno.

La comunità colpita è composta da discendenti dei mormoni giunti dagli Stati Uniti in località Rancho de la Mora, tra Chihuahua e Sonora, nel XIX secolo per scappare dalla repressione della poligamia, pratica diffusa tra i membri di questa religione.

Non è ancora chiaro se le vittime siano state deliberatamente eliminate, dopo le minacce ricevute negli scorsi mesi, o siano state uccise per errore in una zona teatro di feroci scontri tra narcotrafficanti e criminali di ogni genere.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Mormoni massacrati in Messico, uccisi anche sei bimbi 05 novembre 2019 - 21:01 Almeno tre donne e sei bambini di una comunità mormone statunitense stabilitasi nel nord del Messico sono stati trucidati in un agguato compiuto da un gruppo armato, verosimilmente da una banda di narcos attivi nella regione. Secondo fonti locali i corpi crivellati da proiettili di una donna e dei suoi quattro figli sono stati rinvenuti a bordo del loro veicolo nei pressi della frontiera con gli Stati Uniti. Un parente della donna ha affermato che sua cugina si stava dirigendo verso l'aeroporto di Phoenix (USA) dove si trovava suo marito quando sconosciuti hanno aperto il fuoco sul camioncino, dandogli poi fuoco con i suoi occupanti. Il servizio del TG. Gli assalitori hanno poi sequestrato altre due auto che viaggiavano assieme al veicolo bruciato: poche ore più tardi i corpi senza vita di quattro persone – due donne e due ragazzi – sono stati trovati all'interno delle auto. Altri cinque o sei minorenni, dei quali uno è rimasto ferito da una pallottola, sono riusciti a salvarsi e a tornare a casa dopo essere fuggiti nei boschi circostanti. Non è ancora chiaro se le vittime siano state deliberatamente eliminate, dopo le minacce ricevute negli scorsi mesi, o siano state uccise per errore in una zona teatro di feroci scontri tra narcotrafficanti e criminali di ogni genere. La comunità colpita è composta da discendenti dei mormoni giunti dagli Stati Uniti in località Rancho de la Mora, tra Chihuahua e Sonora, nel XIX secolo per scappare dalla repressione della poligamia, pratica diffusa tra i membri di questa religione. "Se il Messico ha bisogno o domanda aiuto per sbarazzarsi di questi mostri gli Stati Uniti sono pronti a compiere il lavoro con rapidità e efficacia", ha twittato da far suo il presidente americano Donald Trump. Con 25'890 omicidi dall'inizio dell'anno il Messico si avvia a stabilire un nuovo triste record quest'anno.