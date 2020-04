Notizia di sabato, la Cina ha inviato a New York un migliaio di respiratori per gli ospedali della città. Lo ha reso noto il governatore dello Stato Andrew Cuomo, che nei giorni scorsi ha fortemente polemizzato col presidente statunitense Donald Trump chiedendo al governo federale i dispositivi necessari ad affrontare l'enorme emergenza vissuta dalla Grande Mela, epicentro dell'epidemia in America.

Il Ministero della pubblica sicurezza ha intanto dichiarato che 60 agenti e 35 ausiliari di polizia sono morti in servizio dall'inizio dell'epidemia. Avevano lavorato in prima linea nella lotta contro il coronavirus, ha precisato il ministero, rintracciando pazienti positivi e i loro contatti stretti, o indagando su truffe legate a forniture di materiale sanitario anti-virus.

I caduti sono medici, infermieri e poliziotti, tra cui Li Wenliang, l'oculista di 34 anni morto il 7 febbraio dopo aver contratto il virus e tra i primi ad intuire un collegamento tra le polmoniti anomale di Wuhan e la Sars del 2003. Invece di essere ascoltato, fu redarguito dalla polizia locale per "diffusione di false informazioni su Internet", finendo per avere una riabilitazione postuma sulla spinta di un'indignazione rimbalzata proprio sul web.

La Cina si è fermata sabato tre minuti per onorare la memoria delle oltre 3'300 vittime del nuovo coronavirus e i primi 14 'caduti' che hanno sacrificato la loro vita nella lotta contro la pandemia nella provincia di Hubei. L'intero Paese si è raccolto in silenzio alle 10 ora della capitale, le 4 di mattina in Svizzera, e nell'aria sono risuonate solo sirene e clacson di auto.

