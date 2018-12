Infine si è deciso che la Cop25 si terrà in Cile nel 2019, con un pre-Cop in Costa Rica.

Ma a parlare per i delusi è Greenpeace secondo cui la Cop24 "si è conclusa senza nessun chiaro impegno a migliorare le azioni da intraprendere contro i cambiamenti climatici" e cioè "non è stato raggiunto alcun impegno collettivo chiaro per migliorare gli obiettivi di azione sul clima, i cosiddetti Nationally Determined Contributions (Ndc)".

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha commentato che "l'approvazione del programma di lavoro sull'accordo di Parigi è la base per un processo di trasformazione che richiederà un'ambizione rafforzata dalla comunità internazionale. La scienza ha chiaramente dimostrato che abbiamo bisogno di maggiore ambizione per sconfiggere il cambiamento climatico.

Alla fine dei negoziati, che sono partiti il 3 dicembre scorso, si è anche concordato sul fatto che il 2020 sarà l'anno in cui i paesi presenteranno piani climatici più rigidi. Mentre il summit Onu del 2019 sul clima sarà l'occasione per i capi di Stato di dimostrare di voler rafforzare gli sforzi entro il 2020.

Così la risposta non sembra ancora all'altezza della sfida. I Paesi hanno concordato norme comuni che garantiranno maggiore controllo e trasparenza sui progressi dell'azione globale contro il "global warming", rafforzando la fiducia tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo e più poveri, i loro cittadini, le imprese e gli investitori.

Con i recenti moniti degli scienziati sull'urgenza di agire per frenare il riscaldamento globale, perchè - avvertono - ci rimane una dozzina di anni prima che si verifichino eventi naturali estremi, non è stato facile mettere d'accordo tutti i Paesi, da quelli produttori di petrolio a quelli meno sviluppati e più vulnerabili.

Il "Rulebook", ovvero il regolamento che è stato firmato a Katowice, rende operativo l'accordo di Parigi che indicava l'obiettivo di contenere entro fine secolo l'aumento medio della temperatura globale nei 2 gradi, meglio 1,5, rispetto ai livelli preindustriali, e mette tutti i paesi in condizioni di parità nel rendere conto sull'azione in campo per contenere il riscaldamento climatico.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Tiepido accordo sul clima 16 dicembre 2018 - 17:41 Un accordo raggiunto a fatica, oltre le due settimane canoniche scadute sabato, e che appare poco ambizioso quello raggiunto alla Conferenza Onu sul clima (Cop24) a Katowice, in Polonia, dai quasi 200 Paesi che avevano firmato l'accordo di Parigi nel 2015. Il "Rulebook", ovvero il regolamento che è stato firmato a Katowice, rende operativo l'accordo di Parigi che indicava l'obiettivo di contenere entro fine secolo l'aumento medio della temperatura globale nei 2 gradi, meglio 1,5, rispetto ai livelli preindustriali, e mette tutti i paesi in condizioni di parità nel rendere conto sull'azione in campo per contenere il riscaldamento climatico. Con i recenti moniti degli scienziati sull'urgenza di agire per frenare il riscaldamento globale, perchè - avvertono - ci rimane una dozzina di anni prima che si verifichino eventi naturali estremi, non è stato facile mettere d'accordo tutti i Paesi, da quelli produttori di petrolio a quelli meno sviluppati e più vulnerabili. Così la risposta non sembra ancora all'altezza della sfida. I Paesi hanno concordato norme comuni che garantiranno maggiore controllo e trasparenza sui progressi dell'azione globale contro il "global warming", rafforzando la fiducia tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo e più poveri, i loro cittadini, le imprese e gli investitori. Piani climatici più rigidi Alla fine dei negoziati, che sono partiti il 3 dicembre scorso, si è anche concordato sul fatto che il 2020 sarà l'anno in cui i paesi presenteranno piani climatici più rigidi. Mentre il summit Onu del 2019 sul clima sarà l'occasione per i capi di Stato di dimostrare di voler rafforzare gli sforzi entro il 2020. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha commentato che "l'approvazione del programma di lavoro sull'accordo di Parigi è la base per un processo di trasformazione che richiederà un'ambizione rafforzata dalla comunità internazionale. La scienza ha chiaramente dimostrato che abbiamo bisogno di maggiore ambizione per sconfiggere il cambiamento climatico. Delusi Ma a parlare per i delusi è Greenpeace secondo cui la Cop24 "si è conclusa senza nessun chiaro impegno a migliorare le azioni da intraprendere contro i cambiamenti climatici" e cioè "non è stato raggiunto alcun impegno collettivo chiaro per migliorare gli obiettivi di azione sul clima, i cosiddetti Nationally Determined Contributions (Ndc)". Infine si è deciso che la Cop25 si terrà in Cile nel 2019, con un pre-Cop in Costa Rica.