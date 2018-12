I funzionari di circa 200 Paesi del mondo, che hanno firmato nel 2015 l'accordo di Parigi sul clima, stanno infatti ancora lavorando per raggiungere un'intesa in particolare sugli impegni e la loro verifica di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul sostegno finanziario ai Paesi poveri in modo che possano prevenire i danni provocati da eventi climatici estremi.

Alla ricerca di un difficile consenso 15 dicembre 2018 - 18:01 Si prolungano oltre il limite, fissato per venerdì, i lavori alla Conferenza Onu sul clima a Katowice, in Polonia. Ma un'intesa è ancora lontana. I funzionari di circa 200 Paesi del mondo, che hanno firmato nel 2015 l'accordo di Parigi sul clima, stanno infatti ancora lavorando per raggiungere un'intesa in particolare sugli impegni e la loro verifica di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul sostegno finanziario ai Paesi poveri in modo che possano prevenire i danni provocati da eventi climatici estremi. L'accordo di Parigi indica, infatti, la necessità di contenere entro fine secolo l'aumento medio della temperatura globale entro i 2 gradi, meglio se 1,5 rispetto al periodo pre industriale. Al momento siamo invece sulla rotta dei tre gradi di aumento ed è quindi alto il rischio di catastrofi naturali, secondo gli scienziati. I colloqui a Katowice vanno avanti mentre sono cominciati i lavori di smantellamento degli stand all'interno del Centro internazionale delle conferenze.