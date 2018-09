La Protezione civile ha spiegato che i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere le aree più colpite dal doppio disastro, in particolare la città costiera di Donggala, a soli 27 chilometri dall'epicentro del terremoto di magnitudo 7.5.

Molta gente si trovava in riva al mare per le preparazioni della festa della città.

"Quando la minaccia dello tsunami si è presentata, le persone che si trovavano sulla spiaggia non si sono allontanate in tempo", ha detto il portavoce dell'agenzia prevenzione catastrofi.

