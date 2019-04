La sua nomina dunque evidenzia come la questione dei crimini di guerra in Darfur sia centrale per il Consiglio di transizione. Il suo ormai ex-capo, Ibn Auf, dimettendosi ha dichiarato che lo ha fatto per "preservare l'unità". Il generale era stato anche capo dell'intelligence militare durate la guerra civile in Darfur e gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni su di lui nel 2007 accusandolo di aver armato e diretto la famigerata milizia dei Janjaweed.

Burhan è generale ispettore delle Forze armate e il suo curriculum sembra essere più 'pulito' rispetto a quello di altri generali del deposto presidente Omar al-Bashir, non essendo noto per coinvolgimenti in crimini di guerra o mandati di cattura da parte di corti internazionali.

In Sudan si cambia già il vertice del potere. Il generale Awad Ibn Auf che nei giorni scorsi ha preso il potere al posto di Omar al Bashir, ha annunciato le sue dimissioni e ha nominato come suo successore Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, un generale ritenuto più "pulito" e moderato.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

In Sudan vincono i manifestanti 13 aprile 2019 - 12:48 In Sudan si cambia già il vertice del potere. Il generale Awad Ibn Auf che nei giorni scorsi ha preso il potere al posto di Omar al Bashir, ha annunciato le sue dimissioni e ha nominato come suo successore Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, un generale ritenuto più "pulito" e moderato. La nomina di Abdel-Fattah Burhan a nuovo capo della giunta militare in Sudan è stata confermata dall'esponente che ha lasciato l'incarico, il ministro della Difesa e vicepresidente Awad Ibn Auf. Burhan è generale ispettore delle Forze armate e il suo curriculum sembra essere più 'pulito' rispetto a quello di altri generali del deposto presidente Omar al-Bashir, non essendo noto per coinvolgimenti in crimini di guerra o mandati di cattura da parte di corti internazionali. Il generale peraltro era stato fra gli alti ufficiali che ieri avevano incontrato i manifestanti per cercare, invano, di indurli ad abbandonare le proteste. La sua nomina dunque evidenzia come la questione dei crimini di guerra in Darfur sia centrale per il Consiglio di transizione. Il suo ormai ex-capo, Ibn Auf, dimettendosi ha dichiarato che lo ha fatto per "preservare l'unità". Il generale era stato anche capo dell'intelligence militare durate la guerra civile in Darfur e gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni su di lui nel 2007 accusandolo di aver armato e diretto la famigerata milizia dei Janjaweed. La regina della protesta Alaa Salah, la donna simbolo del cambiamento sudanese. Dopo tre mesi di proteste in Sudan, un colpo di Stato militare ha rovesciato il regime di Omar Al Bashir, da 30 anni alla guida del paese. Tra le figure simbolo di questa svolta, c’è Alaa Salah, una giovane donna di 22 anni. La studentessa, vive a Karthoum e frequenta la facoltà di Architettura. E’ diventata famosa dopo che un video la riprende ballando e cantando mentre invoca il cambiamento nel suo paese. Alaa Salah, è stata soprannominata “Kandaka”, “regina nubiana”, in onore del suo coraggio e dell’abito bianco tradizionale che indossa, il “Thobe”.