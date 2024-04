Attacco all’arma bianca a Sidney, sei morti

Un quarantenne è stato l'autore della strage avvenuta in un centro commerciale di Sydney, in Australia. Armato di coltello, l'uomo ha ucciso sei persone prima di essere abbattuto da una poliziotta. I feriti ricoverati in ospedale sono otto, tra cui un bambino di nove mesi. Ignoti per il momento i motivi dell'aggressione ma la polizia tende ad escludere la pista terrorista.