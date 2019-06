Il recupero del battello era stato finora ritardato a causa del livello insolitamente alto del Danubio. Per riportare in superficie la "Hableany", gli specialisti hanno utilizzato una gigantesca gru.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Budapest, recuperato il relitto del battello turistico 11 giugno 2019 - 13:47 Tredici giorni dopo l'affondamento, il battello che trasportava una comitiva di turisti sudcoreani è stato riportato in superficie. Dal relitto, i soccorritori hanno estratto quattro corpi. Il bilancio dell'incidente avvenuto la sera del 29 maggio sale così a 24 morti accertati; quattro persone figurano invece tuttora disperse. Il recupero del battello era stato finora ritardato a causa del livello insolitamente alto del Danubio. Per riportare in superficie la "Hableany", gli specialisti hanno utilizzato una gigantesca gru. La barca era affondata vicino al ponte Margherita, nel cuore della capitale ungherese. A bordo si trovavano 35 persone. Il battello è colato a picco in appena sette secondi, dopo una collisione con la "Viking Sigyn", una nave da crociera fluviale battente bandiera svizzera. La società proprietaria della nave ha infatti sede a Basilea. Oltre alla scoperta dei quattro corpi, il recupero del relitto dovrebbe consentire agli investigatori di capire meglio come è avvenuta la collisione. Immagini della videosorveglianza mostrano la "Viking Sigyn" avvicinarsi alla "Hableany" ad alta velocità. Il capitano ucraino della nave da crociere è stato imprigionato con l'accusa di negligenza criminale. La procura ungherese ha riferito che il sospetto era già stato implicato il primo aprile in una collisione con una petroliera nei Paesi Bassi. Allora era al comando di un altro battello da crociera fluviale, gestito dalla stessa compagnia.