Ora la regione vive tra i benefici economici innegabili e la preoccupazione per l'ambiente e la salute. Sperando che quando i giacimenti saranno esauriti la regione non resti con solo un bel pozzo vuoto.

Eppure, come si può leggere facilmente sulla stampa locale, in tutti questi anni il sito è stato teatro di piccoli e grandi disagi per l'ambiente e la salute.

Viggiano era entrata nelle cronache italiane dapprima nel 2016 quanto il sito è stato bloccato per alcuni mesi per un'inchiesta. Poi nel 2017 la giunta regionale della Basilicata ha sospeso le attività del Centro Oli di Viggiano dell’Eni per importanti sversamenti di idrocarburi con contaminazione anche esterna al perimetro.

Il nuovo centro Olio è in esercizio dal 2001 nella zona industriale di Viggiano, in provincia di Potenza nella Basilicata. Qui l'Eni tratta gli idrocarburi prodotti dal giacimento, ovvero giornalmente circa 104 mila barili (circa 16.500 m 3 di olio) e 4.660.000 Sm 3 di gas associato al greggio.

Forse non è noto a molti. Nel Centro Olio Val d’Agri in Basilicata, l'Eni tratta gli idrocarburi estratti dal giacimento "onshore" più grande dell’Europa Occidentale. Non senza problemi per l'ambiente e la salute.

