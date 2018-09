Ma il presidente, commentando le rivelazioni durante un comizio in Missouri, non sembra averla presa bene. "Bisogna sradicare il fetore persistente al Dipartimento della giustizia", ha affermato. "Ci sono persone di cui dobbiamo disfarci".

Il viceministro Rosenstein ha già definito l'articolo del NYT "inaccurato" e negato con forza il racconto, sottolineando come peraltro non ci siano le basi per ricorrere al 25esimo emendamento contro Donald Trump.

Rosenstein -che dopo l'uscita di scena di Comey affidò le indagini sul Russiagate al procuratore speciale Robert Mueller, attuale nemico numero uno del 'tycoon'- avrebbe lanciato l'idea di intercettare lui stesso il presidente per provare il caos che regnava in quelle ore alla Casa Bianca.

Secondo il New York Times, avrebbe affermato più volte, nel corso di riunioni di lavoro, di poter convincere alcuni membri del governo a rimuovere il presidente sulla base di tale presunta incapacità, come consentito dal 25esimo emendamentoLink esterno della Costituzione statunitense.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

USA, Rosenstein "voleva registrare Trump" 22 settembre 2018 - 15:50 Il viceministro USA della giustizia Rod Rosenstein avrebbe proposto a suo tempo di indossare una cimice, per registrare di nascosto il presidente Donald Trump durante gli incontri alla Casa Bianca e documentarne una manifesta incapacità di governare. Secondo il New York Times, avrebbe affermato più volte, nel corso di riunioni di lavoro, di poter convincere alcuni membri del governo a rimuovere il presidente sulla base di tale presunta incapacità, come consentito dal 25esimo emendamento della Costituzione statunitense. Il giornale -che poche settimane fa aveva pubblicato la lettera di un anonimo alto funzionario, che parlava di una "resistenza silenziosa" nell'amministrazione per limitare i danni- cita diverse fonti del Dipartimento di giustizia e dell'Fbi. Il caos alla Casa Bianca I fatti risalirebbero alla primavera 2017, quando ci fu uno scontro istituzionale senza precedenti tra il presidente americano e l'Fbi, del quale Trump aveva licenziato il numero uno James Comey. Rosenstein -che dopo l'uscita di scena di Comey affidò le indagini sul Russiagate al procuratore speciale Robert Mueller, attuale nemico numero uno del 'tycoon'- avrebbe lanciato l'idea di intercettare lui stesso il presidente per provare il caos che regnava in quelle ore alla Casa Bianca. Avrebbe ribadito più volte la proposta durante alcune discussioni, dimostrando così di fare sul serio, e assicurato di poter reclutare più di un ministro per fare ricorso al citato articolo costituzionale (che tuttavia richiede un riconoscimento della maggioranza dei membri del governo). "Fetore persistente alla Giustizia" Il viceministro Rosenstein ha già definito l'articolo del NYT "inaccurato" e negato con forza il racconto, sottolineando come peraltro non ci siano le basi per ricorrere al 25esimo emendamento contro Donald Trump. Ma il presidente, commentando le rivelazioni durante un comizio in Missouri, non sembra averla presa bene. "Bisogna sradicare il fetore persistente al Dipartimento della giustizia", ha affermato. "Ci sono persone di cui dobbiamo disfarci".