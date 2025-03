I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo una lunga e complessa vicenda legale non ancora conclusa, l’imprenditore Francis Louvard è determinato a recuperare i 30 milioni di euro che lo Stato italiano gli deve come risarcimento. Per l’Italia si tratta di un grave rischio reputazionale, perché invia un segnale sbagliato agli investitori stranieri.

Come si diventa frontaliere? È arrivata la guida

Questo contenuto è stato pubblicato al Il libro “Frontalieri non si nasce” raccoglie consigli e informazioni per coloro che devono affrontare la burocrazia in Svizzera e in Italia. Intervista all’autore Salvatore Giallo.

