Il governo italiano ha annunciato infatti martedì che il deficit non supererà nel 2019 il 2,04% del Prodotto interno lordo (Pil), anziché il 2,4% previsto precedentemente. Entro la fine dell'anno Roma intende risparmiare 7 miliardi di euro rispetto a quanto preventivato in aprile.

L'annuncio era atteso dopo la promessa del governo italiano di ridurre il deficit. "Sulla base degli impegni presi (da Roma, ndr), la Commissione ha concluso che una procedura per deficit eccessivo contro l'Italia non è più giustificata al momento", ha dichiarato il Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici.

La Commissione europea ha deciso di non raccomandare l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti dell'Italia per debito eccessivo nel 2019. La pressione su Roma rimane comunque alta in vista della manovra di bilancio per il 2020, attesa in autunno.

