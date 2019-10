La Finanza ha anche scoperto una turbativa d'asta per l'assegnazione di un bar e di un ristorante comunali a Como: al bando avevano partecipato diverse società riconducibili alla stessa persona, un ragioniere commercialista comasco ora in carcere, al quale è contestata anche la bancarotta di un altro ristorante.

L'accusa parla inoltre di bancarotte per distrazione per 15 milioni e 3 milioni sottratti al pagamento delle imposte.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Como hanno consentito di fare luce su un complesso sistema fraudolento che garantiva ingenti guadagni, attraverso lo sfruttamento di società cooperative fittizie (nel ramo delle pulizie e del facchinaggio) e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti: ne sarebbero state emesse per 36 milioni di euro.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Maxi-truffa fiscale tra Lombardia e Calabria 08 ottobre 2019 - 20:45 La polizia di Stato italiana ha arrestato martedì, tra Lombardia e Calabria, 34 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di reati tributari e fiscali, estorsione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Alcuni degli indagati per la maxi-truffa, scoperta dalla Guardia di finanza e dalla Procura di Como, sono legati alla criminalità organizzata calabrese. Le ordinanze di custodia cautelare hanno colpito professionisti e presunti prestanome; 22 di essi sono in carcere, altri 12 agli arresti domiciliari. L'operazione condotta dagli inquirenti di Como e Milano ha portato inoltre al sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro, comprese abitazioni riferibili a un commercialista già tenutario di scritture contabili di società della cosca di 'ndrangheta dei Piromalli. Sono state eseguite 92 perquisizioni tra Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria. Pulizie e facchinaggio Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Como hanno consentito di fare luce su un complesso sistema fraudolento che garantiva ingenti guadagni, attraverso lo sfruttamento di società cooperative fittizie (nel ramo delle pulizie e del facchinaggio) e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti: ne sarebbero state emesse per 36 milioni di euro. L'accusa parla inoltre di bancarotte per distrazione per 15 milioni e 3 milioni sottratti al pagamento delle imposte. La Finanza ha anche scoperto una turbativa d'asta per l'assegnazione di un bar e di un ristorante comunali a Como: al bando avevano partecipato diverse società riconducibili alla stessa persona, un ragioniere commercialista comasco ora in carcere, al quale è contestata anche la bancarotta di un altro ristorante.