Monte Gambarogno, le operazioni di spegnimento sono concluse

L'incendio sul Monte Gambarogno, dopo quasi due settimane, è ormai sotto controllo. Si passa ora alla fase di sorveglianza. Riaperta la strada che passa da Indemini e che collega la Svizzera all'Italia.

Dalle 18 di venerdì la circolazione tra i Monti di Fosano e Maccagno, interrotta a partire dal 30 gennaio, è tornata a svolgersi senza particolari restrizioni.

Possono tornare nella zona in precedenza evacuata anche i proprietari di seconde case mentre permane ancora il divieto di utilizzare l'acqua, in quanto non potabile. Il fuoco è considerato sotto controllo, ma il pericolo che le fiamme tornino a divampare non è ancora passato.

Come annunciato dai pompieri di Bellinzona, venerdì, dopo 12 giorni di sforzi per completare lo spegnimento del rogo, è partita la terza fase, quella della sorveglianza. Prevede una presenza nelle ore diurne di un gruppo di pompieri di montagna, incaricati di pattugliare e sorvegliare l'area dell'incendio, equipaggiato per intervenire su eventuali focolai che dovessero palesarsi.

La nuova fase potrebbe durare per diversi giorni. Le precipitazioni previste annunciate per lunedì (in quota si attendono circa 10 centimetri di neve) rischiano infatti di non essere sufficienti per dichiarare definitivamente scongiurato il pericolo di una ripresa delle fiamme.

