Non da ultimo c'è poi il problema delle decine di dipendenti comunali che non percepiscono da mesi lo stipendio.

Per non parlare della pesante situazione debitoria nei confronti del cantone e dei comuni ticinesi – si parla di 4-5 milioni di euro - che rischia di provocare la sospensione di servizi essenziali (rifiuti, depurazione acque, gestione delle immatricolazioni dei veicoli, copertura sanitaria) per gli abitanti di Campione.

Sono comunque altri i problemi urgenti che gli amministratori sono chiamati a risolvere rapidamente. Incombe infatti l'estensione dell'unione doganale Ue al territorio dell'enclave, che è destinata a creare non poche complicazioni, prima su tutte quelle relative all'Iva (aliquota 23% in Italia e 7,7% nella Confederazione) e degli eventuali controlli doganali che potrebbero rendersi necessari.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Crisi di Campione, Roma invia un suo viceministro 11 ottobre 2019 - 19:13 Prima presa di contatto del nuovo governo giallo-rosso con la crisi di Campione d'Italia. Il viceministro dell'Interno Matteo Mauri è infatti giunto nel pomeriggio in riva al Ceresio e ha incontrato nel palazzo del municipio il commissario straordinario Giorgio Zanzi, sindacati e rappresentanti delle autorità locali ticinesi. Diversi i temi caldi sul tavolo, a partire dall'opzione della possibile riapertura della casa da gioco, da cui dipende l'intera comunità campionese, ma che allo stato delle cose resta un enigma irrisolto. Sono comunque altri i problemi urgenti che gli amministratori sono chiamati a risolvere rapidamente. Incombe infatti l'estensione dell'unione doganale Ue al territorio dell'enclave, che è destinata a creare non poche complicazioni, prima su tutte quelle relative all'Iva (aliquota 23% in Italia e 7,7% nella Confederazione) e degli eventuali controlli doganali che potrebbero rendersi necessari. Per non parlare della pesante situazione debitoria nei confronti del cantone e dei comuni ticinesi – si parla di 4-5 milioni di euro - che rischia di provocare la sospensione di servizi essenziali (rifiuti, depurazione acque, gestione delle immatricolazioni dei veicoli, copertura sanitaria) per gli abitanti di Campione. Non da ultimo c'è poi il problema delle decine di dipendenti comunali che non percepiscono da mesi lo stipendio. Le oltre due ore della visita del rappresentante del Ministero dell'Interno non potevano evidentemente risolvere tutte queste questioni ma potrebbero essere il segnale che da Roma, assestatosi il cambio di governo, incominci a muoversi qualcosa. "Proviamo a dare risposte concrete", ha detto il viceministro Matteo Mauri al termine dell'incontro.