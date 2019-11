Per rispondere a queste domande siamo andati lungo la frontiera al seguito delle forze dell’ordine che presidiano il territorio, sia in Svizzera che in Italia. Un lavoro di prevenzione che negli ultimi anni ha permesso di ridurre il numero di furti e rapine.

Sono furti che possono fruttare parecchio e finora per quelli messi a segno in Ticino non sono stati effettuati arresti. Ma da chi sono formate le bande specializzate in questo tipo di colpi? Come fuggono e dove si dirigono?

Sono furti che possono fruttare parecchio e finora per quelli messi a segno in Ticino non sono stati effettuati arresti. Ma da chi sono formate le bande specializzate in questo tipo di colpi? Come fuggono e dove si dirigono? Per rispondere a queste domande siamo andati lungo la frontiera al seguito delle forze dell'ordine che presidiano il territorio, sia in Svizzera che in Italia. Un lavoro di prevenzione che negli ultimi anni ha permesso di ridurre il numero di furti e rapine.