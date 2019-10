La regione industriale e operaia attraversata dall'omonimo fiume rappresenta un termometro privilegiato degli umori dell'intero paese e anche per questo motivo i dodici candidati democratici alla Casa Bianca si sono affrontati martedì sera a Columbus, il capoluogo dello Stato nel quale lo staff di Donald Trump aveva concentrato le sue attenzioni in occasione della scorsa campagna elettorale.

Viaggio in Ohio per scoprire l'America profonda 16 ottobre 2019 - 09:14 I destini dei candidati alle presidenziali del prossimo anno passano per l'Ohio. Lo Stato del Midwest è infatti risultato decisivo alle elezioni del 2016 e rischia di esserlo anche alla prossima consultazione federale. Del resto nell'ultimo secolo solo due volte i suoi cittadini non hanno votato il presidente eletto. La regione industriale e operaia attraversata dall'omonimo fiume rappresenta un termometro privilegiato degli umori dell'intero paese e anche per questo motivo i dodici candidati democratici alla Casa Bianca si sono affrontati martedì sera a Columbus, il capoluogo dello Stato nel quale lo staff di Donald Trump aveva concentrato le sue attenzioni in occasione della scorsa campagna elettorale. E dove la base operaia, messa a dura prova dalla concorrenza cinese e dalle delocalizzazioni delle grandi imprese, potrebbe voltare di nuovo le spalle al partito dell'asinello. Il reportage a Youngstown del corrispondente RSI Massimiliano Herber.