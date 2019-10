Da ormai quasi 33 anni è uno dei volti noti della televisione. Ma lui, Davide Mengacci, non è soltanto un personaggio del piccolo schermo. È stato pubblicitario e soprattutto fotografo.

Davide Mengacci è famoso anche per i suoi (ex) capelli rossi e il suo modo di fare sempre cordiale e semplice e protagonista di tantissimi programmi, da Scene di un matrimonio a Candid Camera, da Ricette di famiglia a La domenica del villaggio.

Ex pubblicitario, appassionato di barche e di motori (ci fu un tempo in cui aveva una collezione di ben 11 motociclette) figlio di una costumista e di un direttore di scena del Piccolo Teatro di Milano, Mengacci è anche stato (e lo è tuttora) un apprezzato fotografo di reportage, con all'attivo diversi libri e molte mostre in Italia e all'estero.

Un po' di Svizzera nel suo passato

C'è un filo che lo lega però anche alla Svizzera, dove ha vissuto e studiato a Losanna sul Lago Lemano per imparare appunto il suo primo mestiere di pubblicitario, come voleva suo padre.

Lo abbiamo incontrato nella sua casa milanese, fra ricordi di televisione, di fotografia (che spesso “salva la vita in tempi di crisi personali) e anche (perché no?) di serate a base di raclette, la famosa specialità vallesana (ma che si mangia in tutta la Svizzera) a base di formaggio fuso.

