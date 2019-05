Trump ha spiegato che gran parte degli accordi su una modifica degli scambi commerciali tra i due Paesi per la riduzione del deficit Usa verranno annunciato dopo agosto, in seguito alle elezioni per il rinnovo del Senato giapponese.

Lo ha ribadito il presidente americano Donald Trump, all'inizio dell'incontro bilaterale con il premier giapponese Shinzo Abe, descrivendo i temi in discussione tra i due leader. Nella prima mattina Trump, come detto, aveva incontrato l'imperatore Naruhito.

Donald Trump e Melania hanno incontrato l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako al Palazzo Reale. Il presidente e l'imperatore hanno a disposizione dei traduttori ma non sono stati utilizzati. L'imperatore parla fluentemente inglese per aver studiato a Oxford, così come la moglie che ha studiato negli Stati Uniti all'università di Harvard. Trump ha espresso tutto il ringraziamento per aver avuto l'onore d'essere il primo straniero ospite di Naruhito.

