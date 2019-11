Intanto, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione urgente affinché il governo di Roma intervenga per posticipare l'estensione dell'unione doganale, così che il passaggio al nuovo regime per Campione possa avvenire in modo graduale e coordinato.

Rabbia e frustrazione hanno riportato i campionesi davanti alla sede del loro Comune. I dimostranti temono che l'inclusione nel territorio doganale comunitarioLink esterno , prevista per inizio 2020, possa far cadere i servizi primari oggi erogati dal canton Ticino, nuocere al rilancio di Campione, pregiudicare la riapertura del fallito Casinò.

I cittadini di Campione d'Italia hanno nuovamente manifestato martedì, per esprimere la loro preoccupazione per la situazione precaria in cui si trova l'enclave dal fallimento del Casinò sedici mesi fa, l'apparente abbandono da parte delle autorità politiche, e la prevista inclusione nell'area dell'unione doganale UE.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Campione d'Italia, no all'unione doganale 12 novembre 2019 - 21:05 I cittadini di Campione d'Italia hanno nuovamente manifestato martedì, per esprimere la loro preoccupazione per la situazione precaria in cui si trova l'enclave dal fallimento del Casinò sedici mesi fa, l'apparente abbandono da parte delle autorità politiche, e la prevista inclusione nell'area dell'unione doganale UE. Rabbia e frustrazione hanno riportato i campionesi davanti alla sede del loro Comune. I dimostranti temono che l'inclusione nel territorio doganale comunitario, prevista per inizio 2020, possa far cadere i servizi primari oggi erogati dal canton Ticino, nuocere al rilancio di Campione, pregiudicare la riapertura del fallito Casinò. Intanto, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione urgente affinché il governo di Roma intervenga per posticipare l'estensione dell'unione doganale, così che il passaggio al nuovo regime per Campione possa avvenire in modo graduale e coordinato.