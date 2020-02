"Stiamo lavorando alacremente", assicura Zanzi. Tuttavia, non sempre si trovano le corrispondenze "dal punto di vista delle codifiche e di altri aspetti di carattere tecnico" tra quel che prevede il regolamento comunitario e quella che è la normativa l'attività di raccolta in Svizzera.

Rifiuti riciclabili in trappola a Campione 05 febbraio 2020 - 09:15 A poco più di un mese dall'entrata di Campione d'Italia nello spazio doganale europeo, nell'enclave italiana in Svizzera si accumulano i rifiuti soggetti a raccolta differenziata come carta, vetro e plastiche. Se da una parte i normali sacchi neri di rifiuti misti non riciclabili (RSU) hanno continuato ad essere raccolti da una ditta svizzera e trasportati all'inceneritore di Giubiasco, il resto si ferma nella locale piattaforma ecologica. È un addetto del comune che, la mattina presto, porta tutto all'ecocentro. Ma lo smaltimento della differenziata si interrompe lì. Gli artigiani, dal canto loro, non possono più fare capo alle aziende elvetiche specializzate. "È una grossa difficoltà che stiamo affrontando", conferma il commissario prefettizio di Campione d'Italia Giorgio Zanzi. "Essendo diventato il Comune esportatore di rifiuti, dobbiamo soggiacere alla normativa comunitaria in tale materia". "Stiamo lavorando alacremente", assicura Zanzi. Tuttavia, non sempre si trovano le corrispondenze "dal punto di vista delle codifiche e di altri aspetti di carattere tecnico" tra quel che prevede il regolamento comunitario e quella che è la normativa l'attività di raccolta in Svizzera. Difficoltà burocratiche che potrebbero indurre la tentazione di abbandonare i rifiuti in zone abusive o riempire il sacco nero con rifiuti perfettamente riciclabili.