L'Austria sopprime da giovedì i controlli alle frontiere, tranne con l'Italia che reagisce seccata - La Svizzera non cambia i piani, apertura il 15.

Da domani, giovedì 4 giugno, l'Austria elimina i controlli alle sue frontiere. Non però con l'Italia. (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Dopo Roma, anche Vienna anticipa i tempi, ma la decisione austriaca di sopprimere da giovedì 4 giugno i controlli alle frontiere con la Svizzera e altri sei paesi confinanti, non cambia i piani di Berna: la Confederazione ritornerà al regime di Schengen con il suo vicino a est il 15 giugno, come già concordato non solo con l'Austria ma anche con Germania e Francia.

Le limitazioni in entrata finora in vigore sono quindi confermate, spiega la Segreteria di Stato della migrazione in un comunicato. Già dal 16 maggio - si ricorda tuttavia - Svizzera, Austria, Germania e Francia avevano varato degli allentamenti. Restano in particolare vietati gli ingressi per motivi turistici e il turismo degli acquisti.

IL servizio del telegiornale:

austria Anche l'Austria abbandona i controlli alle frontiere.

Per l'Italia l'Austria resta chiusa

Intanto, però, il passo compiuto dall'Austria ha ridato vigore alle polemiche bilaterali con l’Italia, unica esclusa dal provvedimento.

L'Austria infatti non riaprirà, per il momento, il confine con l'Italia, come ha annunciato il ministro degli esteri Alexander Schallenberg. "Apriamo verso sette paesi confinanti e non ci saranno più controlli, come prima dell'emergenza coronavirus".

"I dati non lo consentono invece con l'Italia, ma intendiamo farlo il prima possibile", ha detto il ministro in conferenza stampa. "Non è una decisione contro l'Italia", ha sottolineato Schallenberg.

Alla decisione austriaca è seguita la reazione italiana, per voce del suo premier Giuseppe Conte: "Ci sono alcuni Paesi che ritengono di adottare misure nei confronti di Stati che hanno una curva di contagio più elevata. Ma non vi è motivo per queste misure discriminatorie, non vorrei che l'Italia dovesse pagare il prezzo di una grande trasparenza mostrata sulla pandemia". Conte ha poi concluso affermando che quelle austriache "sono decisioni discriminatorie che non ritengo accettabili".



Vediamo cosa è successo ai valichi doganali tra Italia e Francia e Italia e Austria.

confini Confini tra Italia, Francia e Austria

tvsvizzera.it/fra con RSI

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.