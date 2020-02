Diritto d'autore

70 volte Sanremo, feat. Peppe Vessicchio e FeSMuT 02 febbraio 2020 - 19:00 Il Festival di Sanremo festeggia un importante e storico traguardo: quest'anno celebra infatti il 70esimo anniversario. In questo showcase della Radiotelevisione svizzera riascoltiamo, attraverso le voci degli allievi della Federazione delle scuole di musica ticinesi, alcune delle canzoni che hanno fatto la storia del Festival e discutiamone con un ospite di eccezione: il maestro Peppe Vessicchio. Sul festival, tanto amato, criticato e discusso si sono scritti nel bene o nel male “fiumi di parole” a dimostrazione che, nonostante lo scorrere del tempo, la kermesse rimane una vetrina importante e un momento di televisione, musica e costume tra i più amati e seguiti dal grande pubblico. Lo showcase registrato in gennaio presso gli studi della Radiotelevisione svizzera è stata una serata dedicata allo storico anniversario. Gli allievi della FeSMut (Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi) hanno renterpretato alcune delle canzoni che hanno edificato la storia del festival, al cospetto di un ospite d’eccezione, che di Sanremo è tra i volti più amati: il maestro Peppe Vessicchio, di cui si è discusso della storia del festival e del suo rapporto con la musica, retroscena inclusi.