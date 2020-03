Sarà banale scriverlo, ma sentirla cantare vale più di mille parole. E così, per celebrare l'imminente compleanno di Mina (nata il 25 marzo 1940), dalle Teche RSI abbiamo scelto tre sue esibizioni registrate alla TV svizzera tra gli anni Sessanta e Settanta. Con una piccola chicca: molto tempo dopo la rinuncia ai palcoscenici, la sua inconfondibile voce apparve a sorpresa in una trasmissione pomeridiana, fra tante chiamate dei telespettatori.





(1) Filmato d'archivio, in b/n, con Mina che si esibisce in un auditorio con 300 persone e canta Il cielo in un stanza

Quando Mina si esibisce all'Auditorio della Radiotelevisione svizzera a Lugano, ha da poco compiuto 22 anni. Ma il suo talento è già acclamato: ha alle spalle due partecipazioni al Festival di Sanremo (dove non tornerà mai più), una decina di apparizioni al cinema (se ne concederà solo un altro paio) e la prima stagione di Studio Uno, varietà Rai di cui rimarrà personaggio simbolo per le canzoni, la brillante conduzione e i duetti con gli uomini di spettacolo più popolari al tempo.

Nel 1962, Mina ha anche già all'attivo successi indimenticabili: Nessuno (il pezzo della sua "esplosione" in TV), Tintarella di luna (la prima numero 1 in hit parade), Il cielo in una stanza (45 giri più venduto dell'anno, svolta di Mina come interprete di canzone d'autore) e Le mille bolle blu.

Ha inciso anche questa graziosa 'Il palloncino', cantata e lasciata volare via proprio come un palloncino, salvo ritrovarla anni dopo, in un paio di raccolte discografiche.





(2) Filmato d'archivio, in b/n, con Mina che si esibisce in un auditorio con 300 persone e canta Il palloncino

'Il cielo in una stanza' e 'Il palloncino' sono tratte da Gala '62, varietà musicale trasmesso dall'Auditorio di Lugano-Besso e organizzato da Radio Monteceneri e dalla Televisione svizzera TSI (come si chiamavano allora) in occasione della Tombola Radiotelevisiva. Mina è accompagnata dall'Orchestra Radiosa diretta da Fernando Paggi.

Quello che segue, invece, è un fotogramma di '20 minuti con Mina', trasmissione del 24 aprile del 1971 nel quale cantò 'Insieme'. Un'esibizione che è possibile rivedere quiLink esterno.





Il 24 aprile del 1971 interpreta 'Insieme' nella trasmissione '20 minuti con Mina'. (RSI-SWI)

Per chiudere, rivediamo un passaggio di un'intervista a Fausto Leali, ospite di 'Amici miei' in un pomeriggio di metà anni Novanta. Aveva da poco finito di raccontare di come in un periodo difficile della sua carriera avesse ritrovato l'entusiasmo grazie al contributo di Mina, quando al telefono interviene una telespettatrice: "stavo lavando i capelli e ti ho visto in TV…".





(3) Spezzone di talk show visibilmente anni Novanta; conduttore intervista Fausto Leali sulla sua carriera

Le clip sono estratte da 'Amici miei' del 28 ottobre 1996. Presentava Giovanni Rengucci.

