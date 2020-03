Mentre l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha reso noto di aver autorizzato un programma per testare l'impatto dell'Avigan, medicinale in commercio in Giappone dal 2014 per la cura di alcune particolari forme influenzali, nelle fasi iniziali della malattia.

La sperimentazione, che ha lo scopo di "analizzare l'efficacia e la tolleranza delle opzioni terapeutiche sui pazienti in un tempo circoscritto", coinvolge almeno 3'200 pazienti affetti da forme gravi di coronavirus in sette paesi: Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi.

Oltre alla clorochina vengono testati il remdesivir (sviluppato contro l'Ebola), il lopinavir in combinazione con il ritonavir (entrambi utilizzati per le terapie riguardanti l'Hiv) e quest'ultimo associato o meno all'interferone beta.

Al momento non esistono vaccini o farmaci efficaci per combattere il coronavirus, che sta mietendo migliaia di vittime in tutto il mondo. In Europa però è stato dato avvio al programma di test clinici chiamato Discovery su quattro farmaci sperimentali.

