Rapina alla Banca Cantonale a Coira 13 febbraio 2020 - 13:36 Rapina a mano armata giovedì mattina alla Banca Cantonale Grigione di Coira: un uomo si è presentato allo sportello, ha sparato due colpi e ha lasciato l'istituto con del denaro contante. L'uomo è stato subito arrestato. Un uomo armato di pistola ha esploso due colpi d'arma da fuoco in aria e si è fatto consegnare diverse decine di migliaia di franchi in contanti prima di fuggire. Poco dopo la polizia intervenuta in forze è riuscita ad arrestare il rapinatore nelle vie della città vecchia, grazie alla collaborazione della popolazione. Il tutto si è svolto a partire dalle 9.06 del mattino, quando è stato dato l'allarme. Nel corso di tutta l'operazione nessuno è rimasto ferito. Le persone che si trovavano all'interno dell'atrio della banca al momento degli spari, sono attualmente affidate al care team della polizia. Ecco la traduzione dell'informazione della polizia cantonale pubblicata su Twitter: "Sparando due colpi non rivolti alle persone, l'uomo ha rubato del denaro in contante del valore di decine di migliaia di franchi. Dopo una breve fuga, il rapinatore è stato fermato e arrestato nella Reichsgasse grazie alle informazioni della popolazione". Qui di seguito il servizio del telegiornale che nuovi dettagli.