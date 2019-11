Bongusto fu molto popolare negli anni Sessanta e Settanta come il classico cantante confidenziale che spopolava in quegli anni. Uno dei suoi successi internazionali fu la canzone "Una rotonda sul mare".

È morto Fred Bongusto 08 novembre 2019 - 15:28 È morto nella notte di giovedì, nella sua abitazione a Roma, Fred Bongusto. Il cantante italiano, che aveva 84 anni, era malato da tempo. Il celebre artista, nato a Campobasso, e il cui nome all'anagrafe era Alfredo Antonio Carlo Buongusto, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso. Da qualche tempo aveva problemi di salute. I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15.00, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo. Bongusto fu molto popolare negli anni Sessanta e Settanta come il classico cantante confidenziale che spopolava in quegli anni. Uno dei suoi successi internazionali fu la canzone "Una rotonda sul mare". Il ricordo del TG della Radiotelevisione svizzera.