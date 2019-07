Diritto d'autore

Uno show mondiale per il restauro di un Rembrandt 08 luglio 2019 - 17:45 “La Ronda di Notte”, una delle tele più celebri del pittore olandese Rembrandt, viene restaurata davanti agli spettatori e in diretta web. Una prima mondiale. Il Rijksmuseum di Amsterdam ha cominciato lunedì il più grande restauro mai realizzato de "La Ronda di Notte" di Rembrandt, rinchiusa dietro una grande vetrina di vetro visibile a tutti i visitatori. Ma il restauro dell’immensa tela (363x437 cm, 337 kg), una delle opere d’arte più conosciute della storia, sarà trasmessa in diretta anche sul web, affinché tutto il mondo possa assistervi. La tela, dipinta nel 1642, in tre secoli e mezzo ha subito diversi spostamenti e tentativi di restauro. L’ultimo risale al 1975, quando uno squilibrato vi si era avventato con colpi di coltello.