La grande manifestazione, che si tiene ogni tre anni, è iniziata venerdì nel primo pomeriggio sulla piazza del centro di Zugo con il saluto delle bandiere di tutte le sezioni di lottatori a cui ha fatto seguito il loro corteo per le vie della città fino all'arena. In serata, in tendoni appositamente allestiti, ci sono stati libagioni. In questa prima giornata a Zugo si sono recate 110'000 persone. Sabato, invece, nel primo giorno di combattimenti - iniziati poco dopo le 8 del mattino - i visitatori sono stati 170'000.

L'amaro in bocca della maggior parte dei presenti, che si auguravano il successo del lottatore della Svizzera centrale, è stato in parte mitigato dall'atmosfera di festa che è regnata per tutti e tre i giorni dell'evento.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Incoronato il re della lotta svizzera 26 agosto 2019 - 08:49 Circa 420'000 persone, tra appassionati e festaioli, hanno partecipato alla Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri a Zugo svoltasi lo scorso fine settimana. Domenica pomeriggio, in un'arena stracolma con oltre 56'000 spettatori, il 34enne bernese Christian Stucki è stato incoronato "Re della lotta", dopo aver superato nell'ultimo incontro il rivale Joel Wicki. La sfida fra i due è durata solo 45 secondi. L'amaro in bocca della maggior parte dei presenti, che si auguravano il successo del lottatore della Svizzera centrale, è stato in parte mitigato dall'atmosfera di festa che è regnata per tutti e tre i giorni dell'evento. La grande manifestazione, che si tiene ogni tre anni, è iniziata venerdì nel primo pomeriggio sulla piazza del centro di Zugo con il saluto delle bandiere di tutte le sezioni di lottatori a cui ha fatto seguito il loro corteo per le vie della città fino all'arena. In serata, in tendoni appositamente allestiti, ci sono stati libagioni. In questa prima giornata a Zugo si sono recate 110'000 persone. Sabato, invece, nel primo giorno di combattimenti - iniziati poco dopo le 8 del mattino - i visitatori sono stati 170'000. Domenica il gran finale, iniziato con il passaggio di consegne della bandiera dei lottatori. Il presidente del comitato d'organizzazione dell'ultima edizione svoltasi tre anni fa a Estavayer-le-Lac, nel cantone Friburgo, Albert Bachmann, ha trasmesso il tradizionale vessillo al suo successore zughese, Heinz Tännler. Il tutto è avvenuto dopo una parata di suonatori di campanacci e di corno delle Alpi, sbandieratori, fanfare, nonché uomini e donne in costumi tradizionali tra i sette anelli di segatura su cui si sono disputati i combattimenti dei lottatori. L'oratore ufficiale, all'inizio dell'ultima giornata, è stato il presidente della Confederazione Ueli Maurer, che ha invitato a curare le radici di questa tradizione. Il presidente del comitato d'organizzazione Tännler ha annunciato che tra gli ospiti internazionali che hanno preso parte all'evento erano presenti anche il re di Tonga e il principe Alberto di Monaco. In serata, Tännler ha parlato ai media definendo la tre giorni un vero successo. All'appuntamento triennale erano attese oltre 350'000 persone, ma secondo le prime stime i visitatori giunti nella Svizzera centrale sono stati circa 420'000.