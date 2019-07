La sorte di Lambert aveva diviso la sua famiglia e poi il paese. Mentre la moglie e altri membri della famiglia volevano interrompere le cure, i genitori hanno lanciato una serie di azioni legali per obbligare i medici a tenerlo in vita, adducendo che le condizioni dell'uomo non fossero terminali.

Fedeli cattolici riuniti per una veglia di preghiera per Lambert sulla piazza di Saint Sulplice a Parigi.

Vincent Lambert è morto 11 luglio 2019 - 13:32 Vincent Lambert, l'uomo in stato vegetativo al centro di una battaglia legale ed etica lunga più di un decennio, è morto giovedì dopo che i medici hanno interrotto i trattamenti che lo tenevano in vita. I dottori hanno staccato il 2 luglio i sistemi che nutrivano e idratavano Lambert, che si trovava in uno stato vegetativo dopo un incidente in moto nel 2008. L'uomo è morto alle 8:25 di giovedì mattina a Reims, dove era ricoverato. I medici hanno agito in accordo con l'ultima sentenza sul caso, emessa dalla Cassazione francese a fine giugno. L'eutanasia è illegale in Francia, ma la legge permette che i pazienti terminali siano messi in uno stato di profonda sedazione fino alla morte. La sorte di Lambert aveva diviso la sua famiglia e poi il paese. Mentre la moglie e altri membri della famiglia volevano interrompere le cure, i genitori hanno lanciato una serie di azioni legali per obbligare i medici a tenerlo in vita, adducendo che le condizioni dell'uomo non fossero terminali. I trattamenti erano già stati interrotti il 20 maggio, ma i medici hanno dovuto riprenderli dopo che la Corte d'appello di Parigi aveva accolto il ricorso dei genitori, che era stato invece respinto dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo.