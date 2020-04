Francesco Rotatori, 45 anni, lavora dal 2007 a New York, in un ospedale a Staten Island. Come tutte le altre strutture ospedaliere, anche la sua è stata investita da un vero e proprio tsunami. "Abbiamo normalmente una terapia intensiva di dieci letti e nel momento di picco più alto avevamo 65 pazienti intubati", racconta alla Radiotelevisione Svizzera. La sua testimonianza:

Negli ultimi giorni le cifre stanno regredendo, sia per quanto riguarda il numero di nuovi contagi, sia per i ricoveri che le vittime.

Per far fronte all'afflusso di pazienti, un ospedale da campo è stato allestito a Central Park.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Essere medici a New York ai tempi del coronavirus 23 aprile 2020 - 08:21 Da settimane ormai la Grande Mela è il principale focolaio del Covid-19. La testimonianza del cardiologo italiano Francesco Rotatori, catapultato in prima linea. Con quasi 150'000 contagi e 15'000 decessi, pari a un terzo di tutti quelli registrati negli Stati Uniti, New York è la città più colpita al mondo dal coronavirus. Negli ultimi giorni le cifre stanno regredendo, sia per quanto riguarda il numero di nuovi contagi, sia per i ricoveri che le vittime. Francesco Rotatori, 45 anni, lavora dal 2007 a New York, in un ospedale a Staten Island. Come tutte le altre strutture ospedaliere, anche la sua è stata investita da un vero e proprio tsunami. "Abbiamo normalmente una terapia intensiva di dieci letti e nel momento di picco più alto avevamo 65 pazienti intubati", racconta alla Radiotelevisione Svizzera. La sua testimonianza: