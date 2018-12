Ora tra Svizzera ed Italia c’è una certa preoccupazione: questo è infatti l'ennesimo colpo, con lo stesso modus operandi, in pochi mesi: quattro tra Lombardia e Piemonte ed un quinto giovedì sera in provincia di Rimini.

Il furto è stato compiuto poco dopo le 2.30. E la tecnica usata è la stessa di Coldrerio. I ladri sono arrivati sul posto, hanno oscurato le telecamere. Hanno usato dell’esplosivo per far saltare in aria la tastiera. E poi si sono impossessati delle banconote, verosimilmente infilando le mani nell’apparecchio appena sventrato. Il tutto in pochi minuti. E poi sono scappati. Facendo - per ora, perlomeno - perdere le loro tracce.

A una settimana esatta dal colpo di venerdì scorso a Coldrerio, un altro bancomat è saltato in aria nel Mendrisiotto. Stavolta un distributore automatico - esterno, come ce ne sono ancora diversi in Ticino, soprattutto nelle zone periferiche - della banca Raiffeisen del Monte San Giorgio in Via Andrea Salvatore Aglio ad Arzo. Poco lontano dal confine.

Secondo colpo con la stessa tecnica in una settimana: dopo Coldrerio fatto esplodere e svaligiato, in pochi minuti, il bancomat della banca Raiffeisen di Arzo.

