Sciare in Svizzera costa, negli ultimi 20 anni lo skipass è aumentato del 41%

Sciare costa sempre di più e in Svizzera nei prossimi dieci anni le carte giornaliere potrebbero csotare dai 200 ai 300 franchi. Keystone / Gian Ehrenzeller

In 20 anni i prezzi degli skipass sono aumentati drasticamente. Se nel 2005 lo skipass giornaliero medio in Svizzera costava 51 franchi, nel 2024 raggiunge i 72 franchi. Secondo alcuni operatori del settore, i prezzi potrebbero ulteriormente salire.

RTS

Il costo dello sci in Svizzera è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Ad Anzére in Vallese, ad esempio, in quindici anni la tariffa giornaliera per un adulto è salita del 38%. Questa tendenza è riscontrabile in quasi tutte le località, con aumenti del 19% a Zermatt (oggi costa 88 franchi) e del 43% a Crans-Montana.

Sempre ad Anzère, dove si sono recati i colleghi romandi della RTS, utilizzare gli impianti di risalita costa 65 franchi al giorno. Per il direttore di Télé Anzère, Bertrand Dubuis, questa tendenza si spiega con l’entità degli investimenti effettuati dalla sua azienda. Il solo nastro trasportatore è costato più di 600’000 franchi, comprese le infrastrutture.

Anche le spese sono aumentate, in particolare gli stipendi, l’elettricità e il gasolio per i gatti della neve. Sebbene questi costi siano aumentati del 50%, non sono stati trasferiti completamente sui prezzi degli abbonamenti per rimanere attrattivi.

Possibili ulteriori aumenti

Reto Gurtner, presidente del comprensorio sciistico di Flims-Laax, nel Cantone dei Grigioni, il mese scorso ha dichiarato che i costi futuri per sciare in Svizzera saranno simili a quelli già in vigore negli Stati Uniti: “Stiamo andando nella stessa direzione degli americani, con tariffe di 200 o 300 franchi” al giorno tra circa dieci anni.

Anche se alcuni considerano questa proiezione irrealistica, qualsiasi aumento dei prezzi è generalmente disapprovato dagli sciatori. Esistono tuttavia opzioni per sciare a costi inferiori, come i Magic PassCollegamento esterno o i sistemi di tariffazione dinamica che adeguano i prezzi in base alla domanda, come le tariffe aeree.

Quest’ultimo sistema è particolarmente utilizzato dalle grandi stazioni sciistiche elvetiche. Chi volesse sciare durante la settimana nei prossimi giorni a Flims-Laax potrebbe pagare “solo” 59 franchi e 49 franchi a Crans-Montana. Per il fine settimana la tariffa sale a 89 franchi a Laax e fino a 65 a Crans-Montana.

I prezzi più alti sono previsti per il 2 gennaio: se si compera lo skipass per tale data in questi giorni a St. Moritz la carta giornaliera vi costa 91 franchi. Il prezzo non può che salire nelle prossime settimane.

Per saperne di più il portale watson ha pubblicato una cartina interattivaCollegamento esterno sulla quale si possono vedere le tariffe di tutte le stazioni sciistiche della Svizzera, dalle più piccole alle più grandi.A voi la scelta.

Adattamento di Riccardo Franciolli

