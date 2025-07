Ginevra è la nuova meta glamour per le star internazionali

L'attore Will Smith gioca con il celebre jet d'eau di Ginevra. instagram/willsmith

Le recenti apparizioni di Will Smith e Justin Bieber a Ginevra confermano il crescente fascino della città tra le celebrità, un trend che Ginevra Turismo sfrutta con abilità per promuovere la destinazione in chiave glamour e autentica.

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Negli ultimi giorni, Ginevra ha accolto due ospiti d’eccezione: l’attore Will Smith e la popstar Justin Bieber. Le loro apparizioni non sono passate inosservate, e Ginevra Turismo ha colto al volo l’occasione per promuovere l’immagine della città come destinazione sempre più amata dalle celebrità.

Will Smith è stato avvistato mentre si divertiva con il celebre Jet d’eau e con un corno delle Alpi, durante una sosta prima di dirigersi al Paléo Festival. Poco prima, Justin Bieber aveva pubblicato una story dal Pont du Mont-Blanc, scatenando una valanga di reazioni sui social.

“Ginevra è di moda tra le star”, conferma Adrien Genier, direttore di Ginevra Turismo, ai microfoni della RAdiotelevisione della Svizzera italiana RSI. “Siamo stati inseriti nella lista del New York Times dei 52 posti da visitare nel mondo. La città offre sicurezza, hotel per ogni esigenza e la possibilità di godersi un po’ di anonimato”.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 28 luglio 2025:

Ogni apparizione VIP viene trasformata in promozione. “Abbiamo rilanciato la story di Justin Bieber collegandola al nostro sito e alle attività per scoprire Ginevra in bicicletta”, spiega Alexa Schermesser, responsabile delle reti sociali. “È pubblicità gratuita, ma anche autentica e spontanea”.

Tra i luoghi più amati dalle celebrità c’è il ristorante dell’hotel Les Armures, considerato un vero santuario VIP. Qui hanno cenato, tra gli altri, Bill Clinton, George Lucas, Paul McCartney e Michael Jordan. “John Kerry, Pelé, George Clooney… Brad Pitt è venuto con la compagna e ha lasciato un messaggio nel nostro libro d’oro: ‘Amo la fondue, grazie mille’, con tanto di disegno”, racconta il direttore Marc-Antoine Nissille.

Non solo Ginevra

Che la Svizzera sia amata dalle star, è ormai un dato di fatto. Che Svizzera Turismo abbia puntato su testimonial di successo, anche (Roger Federer, Michelle Hunziker e Trevor Noah, per citarne solo tre). La discrezione elvetica piace ai VIP: svizzere e svizzeri non son soliti assaltare personaggi noti per chiedere foto e autografi. La Confederazione, ricordiamo, è uno dei pochi Paesi al mondo dove ministre e presidenti possono tranquillamente usufruire dei trasporti pubblici senza essere disturbati.

Sarà anche per questo che un altro politico, di fama internazionale, abbia scelto i panorami elvetici come sfondo delle sue vacanze con il figli? Stiamo parlando di Justin Trudeau: lunedì sul suo profilo instagram ha condiviso alcune foto in cui è ritratto con il figlio Xavier in procinto di scalare montagne e affrontare vie ferrate. Sullo sfondo un riconoscibilissimo Cervino. “Ho portato Xav a Zermatt, in Svizzera, per fare alpinismo, escursioni, via ferrata e mangiare più formaggio fuso di quanto chiunque dovrebbe consumare in sicurezza”, ha scritto l’ex premier canadese.

