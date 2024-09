Una nuova star internazionale presta il volto a Svizzera Turismo

Mads Mikkelsen e Roger Federer nello spot per Svizzera Turismo. ©SvizzeraTurismo

È l'attore danese Mads Mikkelsen a celebrare, insieme a Roger Federer, l'autunno elvetico nella nuova campagna promozionale.

La leggenda del tennis Roger Federer collabora con Svizzera Turismo (ST) già da qualche anno e lo ha fatto anche in compagnia di personaggi internazionali come è stato il caso dell’attrice americana Anne Hathaway.

Ora, per promuovere la bellezza dell’autunno elvetico, l’ex sportivo ha partecipato a un video girato all’aperto, tra i paesaggi montani, insieme al famoso attore danese Mads Mikkelsen.

Appassionato di tennis e noto per la sua intensa presenza scenica, Mads Mikkelsen ha interpretato diversi ruoli in produzioni danesi prima di raggiungere il successo internazionale per la sua interpretazione di Le Chiffre in Casino Royale nel 2006.

Nell’ultima campagna, Mads si identifica con l’autunno svizzero accanto all’ambasciatore di Svizzera Turismo, Roger Federer. Si può vedere Mads Mikkelsen abbracciare un albero o una mucca, arrampicarsi in cima a un abete o godersi una sessione di yoga a piedi nudi dopo un’immersione nelle fresche acque di un lago di montagna.

L’attore danese Mads Mikkelsen per Svizzera Turismo. ©SvizzeraTurismo

“L’intensità del personaggio interpretato da Mads è stata impressionante”, riassume Roger Federer. “Ha una personalità incredibile, sempre molto concentrato sul set”, si legge nel comunicato di Svizzera Turismo.

Mikkelsen, Federer e l’autunno

Destinato ai mercati europei (Francia, Germania, Italia, Benelux, Regno Unito e Scandinavia), il video della nuova campagna vede i due protagonisti impegnati a realizzare uno spot pubblicitario per mostrare le molteplici sfaccettature dell’autunno svizzero. “Amo l’autunno e tutti i suoi colori”, afferma entusiasta Roger Federer.

In concomitanza con il lancio della campagna, su www.svizzera.itCollegamento esterno è stata creata una homepage interamente dedicata all’autunno e alle sue molteplici attività.

Una stagione turistica sempre più forte

Il turismo in Svizzera è generalmente conosciuto per le sue stagioni principali, inverno e estate. Con questa campagna, Svizzera Turismo intende modificare questa stagionalità e contribuire a una migliore distribuzione degli ospiti durante tutto l’anno. L’autunno è destinato a diventare una stagione chiave per visitare la Svizzera.

“Questa collaborazione con Roger Federer e Mads Mikkelsen riflette perfettamente la nostra visione dell’autunno in Svizzera: una stagione che combina perfettamente natura, eleganza e tradizione”, spiega André Hefti, direttore marketing di Svizzera Turismo.

Oggi l’autunno dura in media 12 giorni in più rispetto al 1970. La Svizzera sta diventando una destinazione sempre più popolare in questo periodo dell’anno e gli hotel si sono adattati rimanendo aperti più a lungo per soddisfare la crescente domanda.