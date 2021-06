Ventotto milioni di dollari per il primo volo turistico nello spazio

Un biglietto per volare nello spazio il 10 luglio insieme al fondatore di Amazon Jeff Bezos è stato venduto all'asta per 28 milioni di dollari.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2021 - 13:30

Lo comunica l'azienda Blue Origin, sottolineando che l'identità del vincitore non sarà rivelata per alcune settimane. Il volo a bordo della navicella turistica spaziale New Shepard durerà undici minuti. Il ricavato della vendita sarà versato alla fondazione Club for the Future, creata da Blue Origin per incoraggiare i giovani a lavorare nel settore scientifico e spaziale.

