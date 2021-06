Vaccini e clima, il G7 promette di passare all'azione

Il vertice del G7, organizzato in Cornovaglia, si è concluso domenica con l'impegno di agire insieme contro il riscaldamento climatico, in particolare aumentando i contributi per sostenere la politica climatica dei Paesi più poveri. Il bilancio del summit del corrispondente della RSI a Londra.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giugno 2021 - 07:31

